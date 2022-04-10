У Командуванні ССО заявили, що такий кадр є рідкістю, адже це рідкість, коли українські снайпери потрапляють у кадр. Тому світлину називають історичною та важливою.
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Світлину зробили на телефон
Фото українського снайпера зробили на камеру звичайного телефона без фільтрів та позування. На ньому наш професіонал на своїй позиції.
Вони працюють на результат. І повірте: працюють добре. І, коли по радіозв'язку від них приходить доповідь "Зняв", це означає, що українці на один крок стали ближче до перемоги,
– розповіли у Командуванні ССО.
Снайпер ССО на своїй позиції / Фото Командування ССО ЗСУ
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