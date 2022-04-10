У Командуванні ССО заявили, що такий кадр є рідкістю, адже це рідкість, коли українські снайпери потрапляють у кадр. Тому світлину називають історичною та важливою.

Цікаво Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 – посмертно

Світлину зробили на телефон

Фото українського снайпера зробили на камеру звичайного телефона без фільтрів та позування. На ньому наш професіонал на своїй позиції.

Вони працюють на результат. І повірте: працюють добре. І, коли по радіозв'язку від них приходить доповідь "Зняв", це означає, що українці на один крок стали ближче до перемоги,

– розповіли у Командуванні ССО.



Снайпер ССО на своїй позиції / Фото Командування ССО ЗСУ

Цікаво – Жданов про значні переваги ЗСУ у війні: дивіться відео