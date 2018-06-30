Снайпер ВСУ метким выстрелом ликвидировал оккупанта на Донбассе: видео 18+

Снайпер Вооруженных сил Украины прицельным дальним выстрелом ликвидировал пророссийского боевика в зоне проведения ООС на Донбассе.

Соответствующее видео показал военнослужащий Макар Следопыт на своей странице в Facebook.

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Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Спасибо волонтерам! Уважение патриотам Украины! Павшим память навсегда ... На следующий день после гибели "Чечена" (Начесного Дениса – "24"),

– написал он.

Отметим, украинский защитник Денис Начесний погиб ночью 12 апреля в районе поселка Пески Донецкой области от пули вражеского снайпера оккупационных войск России.

Поэтому ликвидация оккупанта произошла 13 апреля 2018 в окрестностях Донецкого аэропорта. Украинский снайпер стрелял в противника с расстояния в 1647 метров.

На видео ликвидации снайпером ВСУ оккупанта присутствует нецензурная лексика: