Снайпер ЗСУ влучним пострілом ліквідував окупанта на Донбасі: відео 18+

Снайпер Збройних сил України прицільним дальнім пострілом ліквідував проросійського бойовика в зоні проведення ООС на Донбасі.

Відповідне відео показав військовослужбовець Макар Слідопит на своїй сторінці в Facebook.

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Пишаюся ЗСУ! Пишаюся своєю бригадою! Дякую волонтерам! Повага патріотам України! Полеглим пам'ять назавжди... На наступний день після загибелі "Чечена" (Начосного Дениса – "24"),

– написав він.

Відзначимо, український захисник Денис Начосний загинув вночі 12 квітня в районі селища Піски Донецької області від кулі ворожого снайпера окупаційних військ Росії.

Тож ліквідація окупанта сталася 13 квітня 2018 року на околицях Донецького аеропорту. Український снайпер стріляв у противника з відстані в 1647 метрів.

На відео ліквідації снайпером ЗСУ окупанта присутня нецензурна лексика: