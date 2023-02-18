Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной "отстрел" россиян. Отмечается, что спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений.
Достойно внимания 23-летний военный с помощью "свадебных" дронов ликвидировал более 500 россиян
Снайперы показали свою работу
По предварительной информации, после выполнения задания группа снайперов вернулась без потерь. Судя по видео, наши бойцы "отстреливали" окупантов в то время, как они прогуливались вблизи своих позиций.
Украинские снайперы провели ночной "отстрел" окупантов: смотрите видео
Потери врага на войне: последние новости
- За прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражескую моторную лодку вместе с личным составом. В результате боевой работы 10 русских солдат стали "двухсотыми", а 2 беспилотных разведчика типа "Орлан-10" уже никогда не улетят.
- Заметим, что за сутки наши бойцы ликвидировали 1010 захватчиков. Общее количество ликвидированных ВСУ окупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270.
- По словам спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, ЧВК "Вагнера" с 24 февраля потеряла ранеными и убитыми более 30 тысяч бойцов. Ликвидированных по этой цифре около 9 тысяч. Причем около 4500 удалось уничтожить с середины декабря прошлого года.
- Напомним, что недавно наемники ЧВК "Вагнер" записали видео, где показали видео с десятками трупов окупантов. Жалуются, что им обрезали поставки и теперь они теряют своих людей сотнями.