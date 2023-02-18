Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной "отстрел" россиян. Отмечается, что спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений.

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Снайперы показали свою работу

По предварительной информации, после выполнения задания группа снайперов вернулась без потерь. Судя по видео, наши бойцы "отстреливали" окупантов в то время, как они прогуливались вблизи своих позиций.

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