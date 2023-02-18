Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян. Зазначається, що спецпризначенці ліквідували окупантів на одному із найгарячіших напрямків.
Варте уваги 23-річний військовий за допомогою "весільних" дронів ліквідував понад 500 росіян
Снайпери показали свою роботу
За попередньою інформацією, після виконання завдання група снайперів повернулася без втрат. Судячи з відео, наші бійці "відстрілювали" окупантів в той час, як вони прогулювались поблизу своїх позицій.
Українські снайпери провели нічний "відстріл" окупантів: дивіться відео
Втрати ворога на війні: останні новини
- Минулої доби українські військові знищили ворожий моторний човен разом з особовим складом. У результаті бойової роботи 10 російських солдатів стали "двохсотими", а 2 безпілотних розвідники типу "Орлан-10" вже ніколи не полетять.
- Зауважимо, що за добу наші бійці ліквідували аж 1010 загарбників. Загальна кількість ліквідованих ЗСУ окупантів станом на 18 лютого становить 142 270.
- За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, ПВК "Вагнера" з 24 лютого втратила пораненими та вбитими понад 30 тисяч бійців. Ліквідованих з цієї цифри близько 9 тисяч. Причому близько 4 500 вдалося знищити з середини грудня минулого року.
- Нагадаємо, що нещодавно найманці ПВК "Вагнер" записали відео, де показали відео із десятками трупів окупантів. Жаліються, що їм обрізали постачання і тепер вони втрачають своїх людей сотнями.