Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян. Зазначається, що спецпризначенці ліквідували окупантів на одному із найгарячіших напрямків.

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Снайпери показали свою роботу

За попередньою інформацією, після виконання завдання група снайперів повернулася без втрат. Судячи з відео, наші бійці "відстрілювали" окупантів в той час, як вони прогулювались поблизу своїх позицій.

Українські снайпери провели нічний "відстріл" окупантів: дивіться відео

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