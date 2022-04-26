Снаряд под домом: как выглядит обстрелянное село Марьянское на Днепропетровщине
26 апреля 2022 , 17:07Читати новину українською
Источник:Валентин Резниченко
Оккупанты продолжают уничтожать украинские населенные пункты с неба. Обстреляли и днепропетровское Марьянское – на улицах под домами лежат неразорванные снаряды.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал, как выглядит село Марьянское после артобстрела оккупантов, который состоялся 25 апреля.
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На фото видно, как под жилым домом лежит одна из неразорванных российских ракет.
Российская ракета под домом в Марянском / Фото Валентин Резниченко
Днепропетровщина. 26 апреля. 15.00. Село Марьянское после вчерашнего артобстрела. Гр*баный "русский мир"!
– прокомментировал фотографию Резниченко.
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