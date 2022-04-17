Снаряд упал в считанных метрах: женщина чудом выжила во время обстрела Харькова

Российские оккупанты продолжают атаковать Харьков. На видео попал момент попадания снаряда в одном из районов города, всего в нескольких метрах от женщины, которая шла по улице.

На кадрах видно, как снаряд попал прямо в дорогу одного из районов Харькова возле рынка. Там было по меньшей мере 3 человека, и вражеский боеприпас упал недалеко от одной женщины.

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Женщина чудом уцелела

К счастью, женщина выжила. Правда, из-за взрывной волны она упала на землю. После этого она поднялась.

Взрыв в Харькове: смотрите видео

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