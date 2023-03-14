Тенденция на снижение, – военный обозреватель оценил уровень снарядного голода России
Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно жаловался, что захватчикам не хватает боеприпасов. Так называемый снарядный голод теперь не только у вагнеровцев, но и у кадровой армии России.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас россияне используют 7 – 8 тысяч боеприпасов в сутки, в июне 2022 года количество применяемых снарядов составляло 50 тысяч в сутки.
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Тенденция на снижение использования снарядов
Мусиенко отметил, что ситуация обеспечения оккупантов боеприпасами сложная. Несмотря на то, что в России работает более тысячи объектов военно-промышленного комплекса и сотни научно-исследовательских институтов, их разработки не успешны. Необходимое количество снарядов просто не успевают производить.
Россия использует на направлениях, где они активно наступают, 7 – 8 тысяч, иногда до 10 тысяч снарядов в сутки. Но сравните это с маем – июнем 2022 года, когда они могли использовать и 50 тысяч в сутки, когда наступали под Северодонецком,
– объяснил он.
Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что 7 – 8 тысяч боеприпасов в сутки – это тоже немало, но это тенденция к снижению. Запасы боеприпасов уменьшаются, в особенности 152-миллиметровых снарядов.
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Путин попрошайничает оружие по миру
Александр Мусиенко отметил, что Россия попрошайничает оружие по миру. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин отправил нелегитимного президента Белоруси Александра Лукашенко с визитами в Китай и Иран.
Фактически Россия попрошайничает оружие по миру, потому что это для них сейчас это реальное спасение. Они не могут своими запасами обеспечить надежный тыл и поддержку. Поэтому ищут, откуда бы ее взять,
– отметил он.
Военный обозреватель считает, что Пекин и Тегеран являются самыми желанными партнерами для России. КНР имеет самые большие производственные мощности 152-миллиметровых снарядов. Иран, по сообщениям Sky News, поставил оккупантам 300 тысяч снарядов. Как утверждает он, этого хватит для России в месяц, чтобы вести боевые действия.
"Если поддержка России будет заблокирована, они исключительно с помощью своих ресурсов не смогут наладить и производить до 10 тысяч выстрелов в сутки", – подчеркнул Мусиенко.
Иран тайно передал России оружие
- В начале 2023 года Иран передал России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов. Вероятно, их используют на войне в Украине. Об этом написало издание Sky News, ссылаясь на источники в британских спецслужбах. По данным издания, грузовые судна Musa Jalil и Begey под российским флагом вышли из иранского порта 10 и 12 января.
- Они шли через Каспийское море и несколько дней останавливались у берегов Туркменистана. Причины этого не известны. 27 января корабли зашли в российский порт Астрахань и покинули его только 3 февраля. Как сообщают разведчики, судна перевозили около 200 контейнеров с оружием. Вероятно, были и боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов.
- Отмечают, что Иран мог передать России примерно 100 миллионов пуль разного размера – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм – для использования в пистолетах, автоматах и пулеметах.
- В списке также есть 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые ракеты и минометные снаряды разных размеров – 60 мм, 81 мм и 120 мм, а также артиллерийские ракеты (130 мм, 122 мм и 152 мм) и бронебойные (125 мм).