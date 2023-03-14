Тенденция на снижение, – военный обозреватель оценил уровень снарядного голода России

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно жаловался, что захватчикам не хватает боеприпасов. Так называемый снарядный голод теперь не только у вагнеровцев, но и у кадровой армии России.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас россияне используют 7 – 8 тысяч боеприпасов в сутки, в июне 2022 года количество применяемых снарядов составляло 50 тысяч в сутки.

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Тенденция на снижение использования снарядов

Мусиенко отметил, что ситуация обеспечения оккупантов боеприпасами сложная. Несмотря на то, что в России работает более тысячи объектов военно-промышленного комплекса и сотни научно-исследовательских институтов, их разработки не успешны. Необходимое количество снарядов просто не успевают производить.

Россия использует на направлениях, где они активно наступают, 7 – 8 тысяч, иногда до 10 тысяч снарядов в сутки. Но сравните это с маем – июнем 2022 года, когда они могли использовать и 50 тысяч в сутки, когда наступали под Северодонецком,

– объяснил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что 7 – 8 тысяч боеприпасов в сутки – это тоже немало, но это тенденция к снижению. Запасы боеприпасов уменьшаются, в особенности 152-миллиметровых снарядов.

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Путин попрошайничает оружие по миру

Александр Мусиенко отметил, что Россия попрошайничает оружие по миру. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин отправил нелегитимного президента Белоруси Александра Лукашенко с визитами в Китай и Иран.

Фактически Россия попрошайничает оружие по миру, потому что это для них сейчас это реальное спасение. Они не могут своими запасами обеспечить надежный тыл и поддержку. Поэтому ищут, откуда бы ее взять,

– отметил он.

Военный обозреватель считает, что Пекин и Тегеран являются самыми желанными партнерами для России. КНР имеет самые большие производственные мощности 152-миллиметровых снарядов. Иран, по сообщениям Sky News, поставил оккупантам 300 тысяч снарядов. Как утверждает он, этого хватит для России в месяц, чтобы вести боевые действия.

"Если поддержка России будет заблокирована, они исключительно с помощью своих ресурсов не смогут наладить и производить до 10 тысяч выстрелов в сутки", – подчеркнул Мусиенко.

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