Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз росіяни використовують 7 – 8 тисяч боєприпасів на добу, у червні 2022 року кількість застосованих снарядів становила 50 тисяч за добу.

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Тенденція на зниження використання снарядів

Мусієнко зазначив, що ситуація забезпечення окупантів боєприпасами складна. Попри те, що в Росії працює понад тисяча об’єктів військово-промислового комплексу та сотні науково-дослідних інститутів, їхні розробки не є успішними. Необхідну кількість снарядів просто не встигають виготовляти.

Росія використовує на напрямках, де вони активно наступають, 7 – 8 тисяч, іноді до 10 тисяч снарядів на добу. Але порівняйте це з травнем – червнем 2022 року, коли вони могли використовувати й 50 тисяч на добу, коли наступали під Сєвєродонецьком,

– пояснив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що 7 – 8 тисяч боєприпасів за добу – це теж немало, але це тенденція на зниження. Запаси боєприпасів зменшуються, особливо 152-міліметрових снарядів.

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Путін жебрає зброю по світу

Олександр Мусієнко зауважив, що Росія жебрає зброю по світу. Саме тому російський диктатор Владімір Путін відправив нелегітимного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка з візитами у Китай та Іран.

Фактично Росія жебрає зброю по світу, бо це для них наразі це реальний порятунок. Вони не можуть своїми запасами забезпечити надійний тил та підтримку. Тому шукають, звідки б її взяти,

– відзначив він.

Військовий оглядач вважає, що Пекін та Тегеран є найбажанішими партнерами для Росії. КНР має найбільші виробничі потужності 152-міліметрових снарядів. Іран, за повідомленнями Sky News, поставив окупантам 300 тисяч снарядів. Як стверджує він, цього вистачить для Росії на місяць, щоб вести бойові дії.

"Якщо підтримка Росії буде заблокована, вони виключно за допомогою своїх ресурсів не зможуть налагодити і здійснювати до 10 тисяч пострілів на добу", – наголосив Мусієнко.

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