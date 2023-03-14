Россиянам придется сворачивать фронт, – полковник о введении лимитов на снаряды

Высокая интенсивность боев исчерпывает наступательные силы России. Рашистские войска уже не могут непрерывно использовать артиллерию, потому что начинает проявляться нехватка боеприпасов.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Россия не была готова к такой затяжной войне, а потому у нее иссякают боеприпасы, которые накапливали еще с советских времен.

К теме Острая нехватка артиллерии мешает наступлению России на Востоке Украины, – The Wall Street Journal

Перед началом боевых действий требуются годы подготовки

Роман Свитан отметил, что для любой армии, которая планирует осуществлять наступление, нужны годы подготовки. Это может занять десятки лет для подготовки вооружения, боеприпасов, обучения людей.

Офицеры учатся минимум 4 года. Основная часть офицерского корпуса – это младшие офицеры, которые должны выполнять задания на поле боя. Подготовка длится долго, особенно очень долго происходит подготовка к наступательным действиям,

– сказал Свитан.

По словам полковника ВСУ, боеприпасы тратятся очень быстро, особенно в режиме наступления. Россия как раз столкнулась с проблемой, что в течение года активного наступления у нее истощился запас боеприпасов.

Запас иссяк

Тот запас, который накапливался СССР и Россией, уже подходит к концу, потому что в течение года вражеские войска пытались наступать.

У россиян не осталось вариантов, нужно сворачивать фронт: смотрите видео

Роман Свитан добавил, что сама сущность российского наступления заключалась в использовании артиллерии для поражения широких участков фронта не путём точного поражения, а количественными показателями.

Весь боезапас, который был у россиян, уже иссяк. Они выходят на нулевые остатки по складам, то есть сейчас могут работать только с колес, используя то количество боеприпасов, которое могут произвести,

– отметил военный эксперт.

Свитан рассказал, что Россия способна произвести 5 – 7 тысяч боеприпасов в сутки. При этом еще полгода назад россияне использовали до 60 тысяч в сутки. По словам Свитана, сейчас этот показатель достиг 10 – 15 тысяч снарядов в сутки и тенденция снижения будет продолжаться.

Россия переходит в режим экономии

Полковник ВСУ отметил, что такое понижение количества снарядов привело к установлению лимитов на их использование в российской армии. По словам Романа Свитана, оккупанты теперь могут использовать только определенное количество боеприпасов в день. При этом они могут выйти за определенный лимит, но количество снарядов сокращается на следующий день. Под эти ограничения попал и ЧВК "Вагнер".

С военной точки зрения, если рассчитывать потребность и количество изготовленных боеприпасов, им нужно уменьшать ширину фронта раз в 5, то есть с тех 1200 километров им нужно выходить на 200,

– сказал военный эксперт.

Свитан убежден, что учитывая этот снарядный голод, Россия может убраться с Запорожского и Херсонского фронтов, закрыться в Крыму и сосредоточиться на Донбассе, но при этом потенциала к наступлению у россиян тоже нет, максимум, что они смогут, это "огрызаться".

Они были не подготовлены к войне, по крайней мере, к годовалой или двухлетней. Все использовали, а дальше должны все свернуть, а вариантов много: уйти, решить дипломатически, заслать какого-нибудь Си Цзиньпина, который заставит прекратить наши наступательные действия, заморозит войну и даст россиянам возможность накопить боеприпасы,

– отметил Свитан.

По словам полковника ВСУ, именно сейчас Россия занимается тем, что просчитывает все возможные варианты для дальнейших действий, но никаких вариантов, кроме как оставить определенные участки фронта, у россиян нет.

Россия не успевает производить оружие