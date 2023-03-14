Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Росія не була готова до такої затяжної війни, а тому у неї вичерпуються боєприпаси, які накопичували ще з радянських часів.

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Перед початком бойових дій потрібні роки підготовки

Роман Світан зазначив, що для будь-якої армії, яка планує здійснювати наступ потрібні роки підготовки. Це може зайняти десятки років для підготовки озброєння, боєприпасів, навчання людей.

Офіцери навчаються мінімум 4 роки. Основна частина офіцерського корпусу – це молодші офіцери, які повинні виконувати завдання на полі бою. Підготовка триває довго, особливо дуже довго відбувається підготовка до наступальних дій,

– сказав Світан.

За словами полковника ЗСУ, боєприпаси витрачаються дуже швидко, особливо в режимі наступу. Росія саме зіткнулась з проблемою, що протягом року активного наступу у неї виснажився запас боєприпасів.

Запас вичерпався

Той запас, який накопичувався СРСР та Росією вже підходить до кінця, бо протягом року ворожі війська намагались наступати.

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Роман Світан додав, що сама сутність російського наступу полягала у використанні артилерії для ураження широких ділянок фронту не шляхом точного ураження, а кількісними показниками.

Весь боєзапас, який був у росіян вже вичерпався. Вони виходять на нульові залишки по складах, тобто зараз можуть працювати тільки з коліс використовуючи ту кількість боєприпасів, яку можуть виробити,

– зазначив військовий експерт.

Світан розповів, що Росія здатна виготовити 5 – 7 тисяч боєприпасів на добу. При цьому ще пів року тому росіяни використовували до 60 тисяч на добу. За словами Світана, зараз цей показник сягнув 10 – 15 тисяч снарядів на добу й тенденція на зниження буде продовжуватись.

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Полковник ЗСУ зазначив, що таке зниження кількості снарядів призвело до встановлення лімітів на їх використання в російській армії. За словами Романа Світана, окупанти тепер можуть використовувати тільки визначену кількість боєприпасів на день. При цьому вони можуть вийти за певний ліміт, але тоді кількість снарядів скорочується на наступний день. Під ці обмеження потрапила й ПВК "Вагнер".

З воєнної точки зору, якщо розраховувати потреба та кількість виготовлених боєприпасів, їм потрібно зменшувати ширину фронту десь разів у 5, тобто з тих 1200 кілометрів їм потрібно виходити на 200,

– сказав військовий експерт.

Світан переконаний, що враховуючи цей снарядний голод, Росія може забратись з Запорізького та Херсонського фронтів, закритись у Криму та зосередитись на Донеччині, але при цьому потенціалу до наступу у росіян також нема, максимум, що вони зможуть це "огризатись".

Вони були не підготовлені до війни, принаймні до однорічної або дворічної. Все використали, а далі повинні все згорнути, а варіантів багато: піти, вирішити дипломатично, заслати якогось Сі Цзіньпіна, який змусить припинити наші наступальні дії, заморозить війну та дасть росіянам можливість накопичити боєприпаси,

– зазначив Світан.

За словами полковника ЗСУ, саме зараз Росія займається тим, що прораховує усі можливі варіанти для подальших дій, але ніяких варіантів окрім як залишити певні ділянки фронту у росіян немає.

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