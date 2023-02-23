Проблема не только в ЧВК "Вагнера", – военный обозреватель о ситуации с артиллерией в России

Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское минобороны в том, что его наемников не снабжают снарядами. Однако у всех враждебных группировок плохая ситуация с артиллерией.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, во время наступлений оккупанты постоянно терпят поражение именно из-за отсутствия поставок артиллерии и боекомплекта к ней.

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Фиаско россиян из-за отсутствия артиллерии

Коваленко отметил, что не только у вагнеровцев плохо обстоят дела из-за отсутствия снарядов, такая ситуация наблюдается среди всех российских военных группировок. Он вспомнил, как россияне потерпели фиаско в Угледаре Запорожской области.

"Там было полное фиаско во время их (русского – 24 Канал) наступления. Это следствие того, что им не хватало боекомплекта для артиллерии. Артиллерия у российских оккупантов не работала так, как должна работать во время наступательных действий. Следовательно, это проблема не только в ЧВК "Вагнера", – считает он.

Аналогичные ситуации у россиян сложились во время штурмов Орехового Запорожской области, Лимана Донецкой области и возле Кременной в Луганской области, подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Среднестатистическое количество выстрелов в сутки продолжает уменьшаться. Иногда может быть пиковым в день, когда идет накопление боеприпасов, например. Но потом значительно уменьшается,

– объяснил Коваленко.

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