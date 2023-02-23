Проблема не только в ЧВК "Вагнера", – военный обозреватель о ситуации с артиллерией в России
Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское минобороны в том, что его наемников не снабжают снарядами. Однако у всех враждебных группировок плохая ситуация с артиллерией.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, во время наступлений оккупанты постоянно терпят поражение именно из-за отсутствия поставок артиллерии и боекомплекта к ней.
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Фиаско россиян из-за отсутствия артиллерии
Коваленко отметил, что не только у вагнеровцев плохо обстоят дела из-за отсутствия снарядов, такая ситуация наблюдается среди всех российских военных группировок. Он вспомнил, как россияне потерпели фиаско в Угледаре Запорожской области.
"Там было полное фиаско во время их (русского – 24 Канал) наступления. Это следствие того, что им не хватало боекомплекта для артиллерии. Артиллерия у российских оккупантов не работала так, как должна работать во время наступательных действий. Следовательно, это проблема не только в ЧВК "Вагнера", – считает он.
Аналогичные ситуации у россиян сложились во время штурмов Орехового Запорожской области, Лимана Донецкой области и возле Кременной в Луганской области, подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Среднестатистическое количество выстрелов в сутки продолжает уменьшаться. Иногда может быть пиковым в день, когда идет накопление боеприпасов, например. Но потом значительно уменьшается,
– объяснил Коваленко.
Коваленко о поражениях захватчиков: смотрите видео
Истерика Пригожина из-за "снарядного голода"
- "Повар" Путина и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал фото своих наемников, лежащих убитыми на украинской земле. Он также посетовал на то, что его бойцам не хватает боеприпасов.
- Бойцы "элитного" частного батальона "Вагнера" пачками гибнут на войне против нашего государства, признает их лидер Пригожин. Однако, по его словам, происходит это вроде бы потому, что командующий "СВО" Герасимов и министр обороны России Шойгу не хотят делиться оружием с его подразделением.
- Известно, что главарь ЧВК дал интервью одному из провоенных телеграм-каналов и опубликовал фотографию погибших за сутки вагнеровцев. Он уверен, что "200-х" бойцов могло быть в пять раз меньше, если бы не "снарядный голод".
- В то же время он ответил на вопрос о том, оставят ли вагнеровцы попытки взять Бахмут в Донецкой области. Маразматик заверил, что его наемники будут пытаться захватить населенный пункт "до победного". А когда закончатся все вагнеровцы, тогда, скорее всего, Шойгу с Герасимовым должны взять в руки автоматы, по его словам.