Сейчас соотношение артиллерийских боеприпасов не в пользу украинских защитников. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Сейчас действительно соотношение, возможно, не 1 к 10, но 2 к 10 или 1 к 5 точно. То есть соотношение не в нашу пользу. Нам для паритета действительно нужно 10 к 10", – считает он.

Какое количество нужно ВСУ

Роман Свитан отметил, что российские оккупанты могут изготавливать примерно 5 – 7 тысяч боеприпасов в сутки и еще добавляют примерно 3 тысячи северокорейских и китайских снарядов. В основном в сутки враг имеет примерно 10 тысяч снарядов.

Нам нужно тоже иметь такое количество. У нас сейчас на некоторых направлениях есть и две с половиной, и тысяча боеприпасов. Но по некоторым. Если считать в общем, то это не совсем в нашу сторону,

– сказал военный эксперт.

Сейчас украинские военные имеют достаточное количество беспилотников. На некоторых позициях даже не хватает операторов по управлению беспилотниками. Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что только с помощью БПЛА наши бойцы удерживают некоторые позиции, но так долго продолжаться не может.

"Чтобы удержаться на тех позициях, которые есть, нам точно нужна дополнительная помощь. Для того, чтобы освободить нашу территорию, нам точно нужна американская и европейская помощь. Ни одно наступательное действие с помощью своих механизмов производства мы точно не сможем сделать", – подчеркнул он.

Кроме дальних средств поражения. Сейчас очень хорошо работают спецслужбы с помощью беспилотников. Поэтому также Украине важно развивать собственное производство.

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