Украине было очень важно получить эти снаряды, ведь САУ Gepard в Украине были, но боеприпасов к ним не хватало. О возможностях снарядов 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Какая особенность снарядов

В оборонном ведомстве Германии сообщили, что строительство линии по производству боеприпасов было успешным. Благодаря этому стало возможным первые поставки пятизначного количества снарядов Украины.

В этом контексте следует объяснить, что снаряды не взяты из запасов, а являются боеприпасами нового производства.

Их используют в частности для того, чтобы отбивать атаки "Шахедов". Будем надеяться, что в этом вопросе мы не будем чувствовать снарядный голод. Тем более помним, как сложна была сага переправки именно этого типа боеприпасов,

– заметил Денис Попович.

Дело в том, что эти снаряды Германия раньше не производила: они были в Швейцарии, не желавшей их предоставлять Украине из-за нейтральности.

К слову, министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину в тех сферах, которые являются "ее сильными сторонами". Речь идет об артиллерии, боеприпасах и наземной противовоздушной обороне.

Денис Попович о новых боеприпасах для Gepard: смотреть видео

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