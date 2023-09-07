Военный эксперт Олег Жданов объяснил 24 Каналу, почему оккупанты так боятся снарядов с обедненным ураном. Заметим, что в свое время кремлевский диктатор Владимир Путин использовал предоставление Украине этих боеприпасов в качестве повода для того, чтобы переместить тактическое ядерное оружие в Белорусь.
Важно ЕС удвоит производство снарядов, чтобы помочь Украине
Ключевая особенность снарядов с обедненным ураном
6 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 175 миллионов долларов. Впервые Соединенные Штаты Америки включили в него боеприпасы с обедненным ураном.
Также американские партнеры передадут оборудование для ПВО, боеприпасы для HIMARS, минометные системы и снаряды и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.
Россияне уже в панике, ведь теперь Вооруженные Силы будут уничтожать еще больше вражеской техники. Для снаряда со стержнем с обедненным ураном нет брони, которую бы он ни пробил. Любая защита танка или бронетранспортера не выдержит перед этим снарядом, поэтому оккупанты так сильно нервничают.
Если снаряд с обедненным ураном попадает в российский танк, то это 100% поражение. Вот чего они боятся,
– сказал Жданов.
Российские военные понимают, что система стабилизации, подготовки данных для стрельбы на западных образцах танков гораздо лучше, чем на российских. Это повышает вероятность попадания.
Почему россияне панически боятся снарядов с обедненным ураном: смотрите видео
Что известно о снарядах с обедненным ураном
- Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что от снарядов с обедненным ураном нет защиты. Плотность обедненного урана в два с половиной раза больше, чем у стали, поэтому снаряд легко может пробить любую броню.
- Отметим, что такие боеприпасы слабо радиоактивны, но у них нет большей части радиоактивных веществ, поэтому они не могут вызвать ядерную реакцию.
- Также известно, что Украина получит первые 10 танков Abrams уже в середине сентября. Ранее была информация, что около 200 украинцев уже прошли практику на обучающих танках на полигонах американской армии в Германии.