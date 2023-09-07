Военный эксперт Олег Жданов объяснил 24 Каналу, почему оккупанты так боятся снарядов с обедненным ураном. Заметим, что в свое время кремлевский диктатор Владимир Путин использовал предоставление Украине этих боеприпасов в качестве повода для того, чтобы переместить тактическое ядерное оружие в Белорусь.

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Ключевая особенность снарядов с обедненным ураном

6 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 175 миллионов долларов. Впервые Соединенные Штаты Америки включили в него боеприпасы с обедненным ураном.

Также американские партнеры передадут оборудование для ПВО, боеприпасы для HIMARS, минометные системы и снаряды и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Россияне уже в панике, ведь теперь Вооруженные Силы будут уничтожать еще больше вражеской техники. Для снаряда со стержнем с обедненным ураном нет брони, которую бы он ни пробил. Любая защита танка или бронетранспортера не выдержит перед этим снарядом, поэтому оккупанты так сильно нервничают.

Если снаряд с обедненным ураном попадает в российский танк, то это 100% поражение. Вот чего они боятся,

– сказал Жданов.

Российские военные понимают, что система стабилизации, подготовки данных для стрельбы на западных образцах танков гораздо лучше, чем на российских. Это повышает вероятность попадания.

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Что известно о снарядах с обедненным ураном