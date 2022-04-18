Снаряды прошли навылет: в Золотом обстреляли многоэтажку, 2 погибших и 4 раненых
Источник:ГСЧС Украины
В городе Золотое, что в Луганской области, снаряды врага прошли навылет в многоэтажке. К сожалению, в результате такой атаки погибли и пострадали люди.
Соответствующую информацию обнародовали спасатели. Об этом сообщили 18 апреля – на 54-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты обстреляли многоэтажку в Золотом
Враги на Вербное воскресенье, 17 апреля, обстреляли Рубежное, храм в Северодонецке.
Также россияне обстреляли Золотое, попали в многоэтажку, снаряды прошли навылет. Двое погибших, четверо ранены,
– сообщили спасатели.
Добавили также, что в Кременной спасатели ликвидировали многочисленные пожары в жилом секторе и возгорание хвойной подстилки.
Кроме того, 17 апреля работники ГСЧС ликвидировали десятки возгораний квартир в многоэтажках в Северодонецке.
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