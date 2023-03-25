Снаряды с обедненным ураном: офицер ВСУ объяснил, почему у Лукашенко началась истерика

Великобритания собирается передать Украину бронебойные боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2. Они будут прекрасно уничтожать вражескую технику. А еще – от них страшно "горит" в российских оккупантов и Александра Лукашенко.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, снаряды с обедненным ураном используют на протяжении многих десятилетий.

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Действительно ли такие снаряды опасны для среды

Как отметил Березовец, российские пропагандисты сразу начали рассказывать разный бред, что такие снаряды вызывают бесплодие, провоцируют проблемы с экологией. Это абсолютная ложь.

Это оружие не является ядерным. Оно не несет угрозы загрязнения и не вызывает бесплодия. Это просто снаряды, которые используются для уничтожения бронетехники. Обладают высокой бронебойной способностью. Они будут насквозь прошивать российскую технику и уничтожать все, что есть у россиян,

– отметил Березовец.

Почему началась истерика в Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще начал рассказывать, что в ответ Россия может предоставить ему ядерное оружие. Березовец предполагает, что диктатор не просто так в истерике.

Была информация, что он собирается отправить на фронт представителей собственной частной военной компании, где находится около 2 тысяч человек. Она якобы называется "Артсервис".

Возможно, эти наемники будут в российских танковых войсках. А Лукашенко будет гораздо сложнее отвечать перед родственниками погибших, чем Путину,

– предположил Березовец.

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На разных участках фронта были единичные случаи задержаний граждан Беларуси. Нельзя пока утверждать, что тамошняя армия воюет против Украины. Это преимущественно представители белорусских спецслужб.

Впрочем, информация о 2 тысячах наемников – серьезная "заявка" на участие преступного режима Беларуси в войне против Украины. Если это произойдет, то скрыть будет невозможно. Это повлечет за собой гораздо большие проблемы для Лукашенко включительно с санкциями. Также это будет непопулярный шаг, ведь около 90% белорусов против участия в войне,

– подчеркнул Березовец.

Украина может получить снаряды с обедненным ураном