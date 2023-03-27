Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Он подчеркнул, что британские оперенные подкалиберные боеприпасы типа L26A1 и L27A1 гарантированно уничтожают любой российский танк, поэтому у россиян началась такая паника.
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Коваленко сообщил, что подобные боеприпасы есть и у России. Они использовались еще со времен Советского Союза.
Россияне также использовали такие боеприпасы
Еще в 1980-е годы в СССР использовались, например, боеприпасы для танков и артиллерии с обедненным ураном.
Эксперт напомнил, что Россия на территории Украины использовала боеприпасы под названием "Свинец-1" и "Свинец-2", также имеющие сердцевину с обедненным ураном.
Ни один российский или советский танк Т-72, Т-80, даже Т-90, не говоря уже о Т-62 и Т-54, не имеют достаточно мощной брони для того, чтобы уберечься от этих боеприпасов. Они будут уничтожены в любом случае,
– подчеркнул Коваленко.
Коваленко рассказал о возможностях снарядов с обедненным ураном: смотреть видео
Россияне тщетно пытаются улучшить броню
Попытки россиян улучшить броню на своих танках выглядят абсурдно и неэффективно, заметил военный эксперт. Динамическая защита "Контакт-1" вообще не спасает от подобного боеприпаса с обедненным ураном.
Защита "Контакт-1" действует против другого вида боеприпасов, но против этого они вообще не эффективны,
– резюмировал спикер.
Что известно о снарядах с обедненным ураном
- Заместитель министра обороны Британии Анабель Голди сообщила, что Вооруженные Силы Украины получат боеприпасы к танкам Challenger 2, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
- Уран используется в военной технике уже много лет. Броня танков Abrams содержит обедненный уран, повышающий устойчивость корпуса к ударам противника.
- Генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что документы с выводами Европейской комиссии, исследовавшей это оружие, показали, что существенного влияния с отклонением от нормы на экологию животных и людей в местах применения снарядов нет.