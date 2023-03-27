Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Він наголосив, що британські оперені підкаліберні боєприпаси типу L26A1 і L27A1 гарантовано знищують будь-який російський танк, саме тому в росіян розпочалася така паніка.

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Коваленко повідомив, що подібні боєприпаси є і в Росії. Вони використовувалися ще з часів Радянського Союзу.

Росіяни також використовували такі боєприпаси

Ще в 1980-ті роки в СРСР використовувалися, наприклад, боєприпаси для танків та артилерії зі збідненим ураном.

Експерт нагадав, що Росія на території України використовувала боєприпаси під назвою "Свинець-1" та "Свинець-2", що також мають серцевину зі збідненим ураном.

Жоден російський чи радянський танк Т-72, Т-80, навіть Т-90, не кажучи вже про Т-62 та Т-54 не мають достатньо потужної броні для того, щоб вберегтися від цих боєприпасів. Вони будуть знищені в будь-якому випадку,

– підкреслив Коваленко.

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Росіяни марно намагаються покращити броню

Намагання росіян покращити броню на своїх танках виглядає абсурдно та неефективно, зауважив військовий експерт. Динамічний захист "Контакт-1" взагалі не рятує від подібного боєприпасу зі збідненим ураном.

Захист "Контакт-1" діє проти іншого виду боєприпасів, але проти цього вони взагалі не ефективні,

– резюмував спікер.

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