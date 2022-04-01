СНБО анонсировала санкции: Данилов объяснил, о каких ограничениях идет речь

Совет национальной безопасности и обороны Украины наработал 8 решений, которые будут вынесены на заседание СНБО, которое состоится в ближайшее время

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал некоторые подробности об этих решениях. Речь идет о новом пакете санкций из-за войны России против Украины.

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"Санкции касаются непосредственно Российской Федерации, тех компаний, которые с ней работают, которые помогают Российской Федерации. Я могу сказать, что эта помощь будет бесполезна, и победа будет за нами. И мы никому свою землю отдавать не собираемся", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО не назвал компаний, о которых идет речь. Поэтому остается дождаться заседания Совета национальной безопасности и обороны, где и будет принято окончательное решение.