Секретар РНБО Олексій Данілов розповів деякі деталі про ці рішення. Мова йде про новий пакет санкцій через війну Росії проти України.

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"Санкції стосуються безпосередньо Російської Федерації, тих компаній, які з нею працюють, які допомагають Російській Федерації. Я можу сказати, шо ця допомога буде марна, і перемога буде за нами. І ми нікому свою землю віддавати не збираємося", – заявив Данілов.

Секретар РНБО не назвав компанії, про які йде мова. Тож залишається лише дочекатися засідання Ради національної безпеки та оборони, де і буде прийнято остаточне рішення.