В СНБО дали важные советы, как действовать при завале дома

В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, как действовать при завале дома. Такие действия сформировали согласно советам Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как пояснили в учреждении, во время объявления воздушной тревоги не всегда есть возможность добежать до укрытия. В таком случае стоит спрятаться между двумя стенами в квартире или доме.

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Как действовать при завале дома

Однако если дом во время обстрела обвалился, стоит придерживаться следующих действий.

Попытаться высвободить руки и ноги.

Оценить окружающую ситуацию.

Осторожно разобрать завал, не трогать то, на чем все держится.

По возможности надо оказать себе первую медицинскую помощь.

Важно попробовать чем-то укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, если не уверены в своих силах – зовите на помощь. Если есть возможность, надо позвонить кому-то или хотя бы стучать по трубам.



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