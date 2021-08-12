СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов

Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО для рассмотрения вопросов по сохранению лесов. Поэтому 12 августа Межведомственная рабочая группа обсудила реформы лесного хозяйства.

На СНБО будут говорить о лесах

Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов заседала под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. Чиновники обсудили реализацию экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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Что проанализировали во время совещания

Состояние выполнения задач, которые обозначены в указе "О вызовах и угрозах нацбезопасности в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации",

указ президента о мерах по сохранению и воспроизводству лесов.

Последнее заседание СНБО: что рассматривали

Последнее заседание СНБО состоялось 30 июля в Краматорске. Оно стало первым выездным. По результатам совещания чиновники заявили: