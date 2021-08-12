СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов

12 августа 2021 , 19:47
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РНБО

Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО для рассмотрения вопросов по сохранению лесов. Поэтому 12 августа Межведомственная рабочая группа обсудила реформы лесного хозяйства.

На СНБО будут говорить о лесах

Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов заседала под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. Чиновники обсудили реализацию экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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Что проанализировали во время совещания

  • Состояние выполнения задач, которые обозначены в указе "О вызовах и угрозах нацбезопасности в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации",
  • указ президента о мерах по сохранению и воспроизводству лесов.

Последнее заседание СНБО: что рассматривали

Последнее заседание СНБО состоялось 30 июля в Краматорске. Оно стало первым выездным. По результатам совещания чиновники заявили:

  • тарифы на электроэнергию не будут повышать;
  • в Вооруженных силах Украины происходит процесс "омоложения".
  • против "королей" энергорынка могут ввести санкции. Речь идет о Ринате Ахметове, Игоре Коломойском, Дмитрии Фирташе, Геннадии Боголюбове, Сергее Левочкине и других;
  • Зеленский поручил как можно быстрее привести в соответствие все границы Украины;
  • утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности.
Автор: Софія Мінджоса