СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов
12 августа 2021 , 19:47Читати новину українською
Источник:РНБО
Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО для рассмотрения вопросов по сохранению лесов. Поэтому 12 августа Межведомственная рабочая группа обсудила реформы лесного хозяйства.
На СНБО будут говорить о лесах
Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов заседала под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. Чиновники обсудили реализацию экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".
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Что проанализировали во время совещания
- Состояние выполнения задач, которые обозначены в указе "О вызовах и угрозах нацбезопасности в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации",
- указ президента о мерах по сохранению и воспроизводству лесов.
Последнее заседание СНБО: что рассматривали
Последнее заседание СНБО состоялось 30 июля в Краматорске. Оно стало первым выездным. По результатам совещания чиновники заявили:
- тарифы на электроэнергию не будут повышать;
- в Вооруженных силах Украины происходит процесс "омоложения".
- против "королей" энергорынка могут ввести санкции. Речь идет о Ринате Ахметове, Игоре Коломойском, Дмитрии Фирташе, Геннадии Боголюбове, Сергее Левочкине и других;
- Зеленский поручил как можно быстрее привести в соответствие все границы Украины;
- утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности.