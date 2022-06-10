В СНБО опровергли популярные фейки по вручению повесток: где и как их могут вручить

Мужчинам призывного возраста могут вручать повестки на улицах или блокпостах. Но получение повестки не предполагает немедленного отправления на войну.

В СНБО решили развенчать фейки по вручению повесток в армию мужчинам призывного возраста и рассказали, где их могут вручать во время военного положения.

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Где могут вручать повестки

В СНБО отметили, что информация о том, что законом не предусмотрено вручение повесток на улице – не соответствует действительности.

Сообщается, что во время общей мобилизации в Украине, продленной до 23 августа, граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства.

Повестки могут вручать на работе, улицах или же на блокпостах . В СНБО отметили, что такой формат не противоречит закону.

Вручение повестки не означает мобилизацию

В СНБО заявили, что получение повестки не означает отправки на войну. Сообщается, что в повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Следовательно, вручение повестки не означает мобилизацию. Вызов в военкомат осуществляется для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Ответственность за уклонение от военной службы

В СНБО предупредили, что за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.

Кроме того, за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет.

Что известно о мобилизации в Украине

После полномасштабного российского вторжения, которое началось 24 февраля, в Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили , что в настоящее время мобилизация в Украине происходит по определенным планам объемам и срокам без срывов.

Призыв по мобилизации – обязателен для всех военнообязанных. При мобилизации не подлежит призыву на службу ряд категорий лиц.

Речь идет о работниках, которые забронированы за государственными органами , органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.

Мобилизации не подлежат временно непригодные к военной службе. С полным перечнем лиц, не подлежащих мобилизации, можно ознакомиться в соответствующем законе .

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