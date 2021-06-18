СНБО отменил несколько лицензий на добычу и разработку, а еще две – вернули добровольно

Совет нацбезопасности и обороны собрался на заседание 18 июня. Члены СНБО приняли решение аннулировать несколько лицензий по добычу титана и отменить – по разработке углеводорода и рудных. Также Украине добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. В частности, под аннуляцию попали 4 лицензии по добыче титана, 3 – по разработке углеводорода и еще 3 – по разработке рудных.

Актуально СНБО ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа

Украине добровольно вернули 2 лицензии по добыче нефти и газа

Также Данилов отметил, что Украине добровольно вернули сразу 2 лицензии на добычу нефти и газа.

Речь о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях. Хотя основатель находится на островах, государство приветствует такие действия,

– добавил он.

Лицензию отдал "один уважаемый бизнесмен из Днепра"

Компания Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр), входит в состав международной инвестиционно-консалтинговой группы "EastOne". Ее создал в 2007 году

Отметим, также Данилов сказал, что на добровольный возврат лицензии пошел также "один уважаемый бизнесмен Днепра". Ни названия компании, ни фамилии ее владельца секретарь СНБО не назвал. Можем лишь предположить, что речь идет об Игоре Коломойском.

Что известно о компании Geo-Alliance: