В СНБО отреагировали на миллиардный иск китайцев против Украины из-за "Мотор Сич"

Китайские инвесторы судятся с Украиной в международном суде в Гааге. Речь идет о сумме претензий в 4,6 миллиарда гривен.

Суть иска – компенсация за сорванное соглашение о покупке акций украинской компании "Мотор Сич". Об этой ситуации высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы относимся к этому спокойно", – Данилов о ситуации с "Мотор Сич"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга после заседания СНБО 30 декабря высказался по поводу судьбы компании "Мотор Сич". Он заверил, что:

Беспокоиться здесь не о чем.

Но, в итоге, еще предстоит дождаться решения суда.

Мы достаточно спокойно к этому относимся. Есть понимание, что там происходило. Вы знаете, что есть санкции Совета нацбезопасности и обороны,

– сказал Данилов.

И уточнил, что:

"Дополнительные вещи", которые происходит вокруг предприятия (речь об "упреках" китайских инвесторов, которые говорят, что "мы должны им что-то платить" ) – это не повод для беспокойства.

) – это не повод для беспокойства. А ведь еще нужно разобраться, "что это за люди, как это происходило, где они брали деньги, когда они платили на оффшоры на покупку этих акций".

Еще раз подчеркиваю, что мы особо не беспокоимся по этому поводу,

– заверил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что надо дождаться окончательного решения суда, потому что "не все так просто", и "там есть след определенных наших соседей, которые имели большое желание забрать те технологии по производству двигателей, которые есть в нашей стране и производятся на "Мотор Сичи".

Кратко о ситуации вокруг предприятия "Мотор Сич"

В декабре 2019 стало известно, что акции АО "Мотор Сич" купили компании из Китая, в частности – Skyrizon.

В январе 2020 США ввели санкции против Skyrizon из-за угрозы национальной безопасности страны.

И в тот же месяц Владимир Зеленский по решению СНБО также применил ограничительные меры к Skyrizon.

А в марте СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность.

Тем временем китайцы подали иск в Гаагу против Украины на 4,6 миллиарда долларов, требуя именно такой компенсации.

Скандал вокруг "Мотор Сич": как это было – смотрите в видео

"Мотор Сич" – одна из крупнейших украинских машиностроительных компаний. Производит авиационные двигатели, агрегаты для перекачки газа, энергетическое оборудование.