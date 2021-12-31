Суть позову – компенсація за зірвану угоду про купівлю акцій української компанії "Мотор Січ". Щодо цієї ситуації висловився секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Ми ставимося до цього спокійно", – Данілов про ситуацію з "Мотор Січ"

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов під час брифінгу після засідання РНБО 30 грудня висловився щодо долі компанії "Мотор Січ". Він запевнив, що:

Турбуватися тут немає про що.

Та, зрештою, ще треба дочекатися рішення суду.

Ми доволі спокійно до цього ставимося. Є розуміння, що там відбувалося. Ви знаєте, що є санкції Ради нацбезпеки та оборони,

– сказав Данілов.

І уточнив, що:

"Додаткові речі", які відбувається навколо підприємства (мовиться про "закиди" китайських інвесторів, які кажуть, що "ми маємо їм щось сплачувати" ) – це не підстава для занепокоєння.

) – це не підстава для занепокоєння. Адже ще треба розібратися, "що це за люди, як це відбувалося, де вони брали гроші, коли вони сплачували на офшори на купівлю цих акцій".

Ще раз наголошую, що ми особливо не турбуємось з цього приводу,

– ще раз запевнив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що треба дочекатися остаточного рішення суду, бо ж "не все так просто", і "там є слід певних наших сусідів, які мали велике бажання забрати ті технології по виробництву двигунів, які є в нашій країні й виробляються на "Мотор Січі".

Коротко про ситуацію навколо підприємства "Мотор Січ"

У грудні 2019 року стало відомо, що акції АТ "Мотор Січ" купили компанії з Китаю, зокрема – Skyrizon.

У січні 2020 США запровадили санкції проти Skyrizon через загрозу національній безпеці країни.

І того ж місяці Володимир Зеленський за рішенням РНБО також застосував обмежувальні заходи до Skyrizon.

А в березні РНБО вирішила повернути "Мотор Січ" у державну власність.

Тим часом китайці подали позов до Гааги проти України на 4,6 мільярда доларів, вимагаючи саме такої компенсації.

Довідка. "Мотор Січ" – одна з найбільших українських машинобудівних компаній. Виробляє авіаційні двигуни, агрегати для перекачування газу, енергетичне обладнання тощо.

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