В СНБО показали список номеров, которые звонят украинцам и распространяют дезинформацию

Российский оккупант использует разное оружие в войне против Украины. Враг пытается получить преимущество благодаря пропаганде и дезинформации.

Оккупанты используют номера украинских операторов

Украинцев призывают быть осмотрительными и не доверять российским и пророссийским диверсантам.

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Оккупанты используют номера украинских операторов и звонят людям. Враг пытается распространить дезинформацию.

Из-за этого в СНБО составили список номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам.



Список номеров, которые звонят украинцам и распространяют дезинформацию / СНБО

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