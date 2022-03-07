В СНБО показали список номеров, которые звонят украинцам и распространяют дезинформацию
7 марта 2022 , 14:22Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российский оккупант использует разное оружие в войне против Украины. Враг пытается получить преимущество благодаря пропаганде и дезинформации.
Оккупанты используют номера украинских операторов
Украинцев призывают быть осмотрительными и не доверять российским и пророссийским диверсантам.
Это важно Как передать информацию о враге и сопротивляться: заработал специальный сайт
Оккупанты используют номера украинских операторов и звонят людям. Враг пытается распространить дезинформацию.
Из-за этого в СНБО составили список номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам.
Список номеров, которые звонят украинцам и распространяют дезинформацию / СНБО
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!