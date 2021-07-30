Опасные для нацбезопасности процессы, – СНБО поручил проверить деятельность Укрзализныци

Алексей Данилов сообщил, что во время выездного заседания СНБО 30 июля обсуждали вопрос Укрзализныци. По словам политика, сегодня там происходят довольно опасные процессы в финансово-хозяйственной деятельности.

Данилов отметил, что эти процессы могут представлять угрозу нацбезопасности Украины. Именно поэтому СНБО принял протокольное поручение Кабмину – необходимо разобраться о состоянии дел и при необходимости принять кардинальные, в частности, кадровые решения.

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Там (в Укрзализныце – 24 канал) сегодня довольно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодня устойчивого функционирования системы,

– отметил Данилов.

Заседание СНБО 30 июля: главное

Впервые в истории заседание СНБО провели не в Киеве. На этот раз политики собрались на Донбассе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что удалось рассмотреть 8 вопросов. В частности, обсудили изменения в ВСУ, тарифы на электроэнергию и санкции против контрабандистов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил: в Украине впервые за 30 лет утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности. Политик назвал это событие историческим для страны.

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