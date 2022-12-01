СНБО принял жесткое решение насчет российских церквей в Украине

В четверг, 1 декабря, состоялось заседание СНБО. Совет поручил внести законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, на заседании СНБО рассматривали многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине со страной-агрессором.

Интересно Сторонников УПЦ МП в Украине осталось всего 2%, – руководитель соцгруппы "Рейтинг"

СНБО поручил внести законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций

Зеленский рассказал, что, к сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла.

Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри,

– заявил президент.

На заседании СНБО приняли решение:

Поручить правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

Применить персональные санкции – фамилии обещают обнародовать вскоре.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Кроме этого, по словам главы государства, Украине необходимы повышение статуса и усиление возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

"Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства. Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость", – объяснил президент.

Он подчеркнул, что в 1991 году Украина стала законным и демократическим путем. По этому пути наше государство будет продолжать идти дальше.

"Только правовые шаги. Взвешены решения. И национальные интересы", – подытожил Зеленский.

Будет интересно – СБУ обыскала монастырь УПЦ МП в Закарпатье: видео