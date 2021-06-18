СНБО продлил персональные экономические санкции 2018 года

СНБО провел заседание 18 июня. Члены Совета безопасности и обороны договорились продлить персональные экономические санкции против лиц, которые ввели еще в 2018 году. Трехлетний срок ограничений закончился.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. Он отметил, что предыдущие санкции против некоторых физических и юридических лиц были приняты на заседании Совбеза 21 июня 2018 года.
Больше здесь Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: онлайн-трансляция
21 июня истекает срок действия этих санкций. В отношении всех юридических и физических лиц, которые были в этом списке, продолжены санкции. В частности, против всех субъектов, которые есть в наличии в юридических реестрах, и лиц, которые еще живы,
– пояснил Данилов.
Против кого ввели санкции в 2018 году:
Три года назад санкционный список обновили на 30 юридических и 14 физических лиц. В частности, говорится о тех юридических организациях, которые причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.
Говорится о:
- Научно-исследовательском институте "Квант";
- ООО "Дайвтехносервис";
- ООО "Цифровые технологии безопасности";
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.
Также решением СНБО от 21 июня 2018 года карательные ограничения применили против политических партий и общественных организаций. Они принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Россией Крыма и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу.
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
- Избирательная комиссия "Республики Крым";
- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР)
- Всероссийская политическая партия "Родина";
- Политическая партия "Демократическая партия России";
- Союз ветеранов Афганистана;
- Политическая партия "Патриоты России";
- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
- Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".
В отношении каких физических лиц ввели санкции 3 года назад?
Санкции ввели в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования в Госдуму на территории временно оккупированных Россией Крыма и Севастополя. В отношении этих лиц также ввело санкции правительство США. В список тогда попал российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.