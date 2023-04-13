Секретарь СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона прокомментировал публикацию "диких" сценариев событий войны. Об этом пишет 24 Канал.

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Данилов отреагировал на "4 сценария войны"

Издание The New York Times написало, что согласно документам, которые якобы были у них в распоряжении, существует четыре сценария войны. Александр Данилов сказал, что это апокалиптические сценарии, где может происходить невозможное.

Все, кто комментирует сейчас, если они не являются военными экспертами, это их личное мнение на происходящие процессы. Не знаю, зачем они это сделали. Первое – это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалиптические сценарии, где невозможное может происходить. Именно от этого надо отталкиваться,

– сказал Данилов.

Он добавил, что все четыре описанных сценария событий войны крайне сложны и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться. Также Данилову было неприятно это читать. Он сказал, что это очень опасно, публиковать такие материалы.

Это довольно неприятная вещь, когда пишут о тех или иных руководителях нашей страны. Я не знаю вообще, зачем это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать на такие сценарии внимание,

– подчеркнул секретарь СНБО.

О чем говорится