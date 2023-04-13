Секретар РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону прокоментував публікацію "диких" сценаріїв подій у війні. Про це пише 24 Канал.

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Данілов відреагував на "4 сценарії війни"

Видання The New York Times написало, що згідно з документами, які буцімто були у них в розпорядженні, існує чотири сценарії війни. Олександр Данілов сказав, що це апокаліптичні сценарії, де може відбуватися неможливе.

Усі, хто коментує зараз, якщо вони не є військовими експертами, це їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються. Не знаю, для чого вони це зробили. Перше – це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися,

– сказав Данілов.

Він додав, що всі чотири описані сценарії подій у війні є вкрай складними та повинні бути певні обставини, щоб вони починали рухатися. Також Данілову було неприємно це читати. Він сказав, що це дуже небезпечно, публікувати такі матеріали.

Це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни. Я не знаю взагалі, для чого це з'явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання та радив би всім не звертати на такі сценарії увагу,

– наголосив секретар РНБО.

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