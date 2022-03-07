СНБО просит сдавать телеграм-каналы, распространяющие "русский мир" и Z-символику

С начала войны России против Украины российские пропагандисты начали массово использовать новые телеграм-каналы. Их отличает буква Z, используемая в названиях и других вариациях.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Причина такого шага проста: телеграм-каналы очень популярны именно в Украине и России.

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Нет реальных возможностей блокировать Telegram

Кроме того, готовясь к войне и ожидая санкций, российские пропагандисты обратили внимание на отсутствие реальных возможностей блокирования Telegram, даже от "Роскомнадзора",

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Большинство таких каналов наполняют подразделения информационно-психологических операций вооруженных сил России. Отдельные – авторства русских военных корреспондентов.

Телеграм-каналами пользуется российская разведка

Telegram также использует российская разведка, чтобы отслеживать технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь.

Что делать, если вы увидели такой телеграм-канал

Речь идет прежде всего о различных интерпретациях использования символа Z ("руZZкие", "время Z" и прочее), сообщите об этом в @stop_russian_war_bot или https://t.me/stoprussiachannel.

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