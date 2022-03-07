Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО. Причина такого кроку проста: телеграм-канали – дуже популярні саме в Україні та Росії.

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Відсутні реальні можливості блокувати Telegram

Крім того, готуючись до війни та очікуючи на санкції, російські пропагандисти звернули увагу на відсутність реальних можливостей блокування Telegram, навіть від "Роскомнадзору",

– зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Переважну більшість таких каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій збройних сил Росії. Окремі – авторства російських військових кореспондентів.

Телеграм-каналами користується російська розвідка

Telegram також використовує російська розвідка, аби відстежувати техніку ЗСУ та корегувати ракетно-артилерійський вогонь.

Що робити, якщо ви побачили такий телеграм-канал Мовиться передусім про різні інтерпретації використання символу Z ( "руZZкие", "время Z" тощо), повідомте про це у @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel

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