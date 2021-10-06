В СНБО провели совещание по противодействию COVID-19: о чем говорили и что решили
Источник:СНБО
В СНБО по поручению президента провели совещание по противодействию эпидемии коронавируса. В частности, речь шла об организации оказания помощи пациентам – больным и людям с подозрением на COVID-19.
В совещании приняли участие представители СНБО, Минздрава, Национальной службы здоровья и главный санитарный врач Украины.
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Данилов рассказал о системе "СОТА"
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об информационно-аналитической системе "СОТА", которую разработали и ввели в эксплуатацию в Совете нацбезопасности и обороны. Благодаря "СОТА" государственная и местная власть смогут применять в работе оперативную и достоверную информацию – она будет касаться нагрузки на систему здравоохранения.
Что обсудили на совещании:
- Обеспечение медицинским персоналом.
- Кроватями для пациентов с CОVID-19, с централизованным подводом кислорода.
- Лекарствами.
Приоритетной является вакцинация наиболее уязвимых слоев
Одной из главных тем для обсуждения стало увеличение тестирований пациентов с подозрением на коронавирус. В СНБО говорят, что это будет способствовать назначению своевременного лечения пациентов.
До конца 2021 года хотят охватить вакцинацией прежде всего наиболее уязвимые категории населения – лиц более 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.
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