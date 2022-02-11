В то же время введение ограничений в отношении Мураева, с которым связывают канал, не будут рассматривать.

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Вопрос санкций против телеканала "НАШ" будет вынесен на рассмотрение (СНБО – 24 канал),

– пишут журналисты.

Ранее украинские СМИ писали, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ". Служба безопасности фиксирует на нем случаи антиукраинской пропаганды.

Что известно о скандалах с "НАШ"

Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения неоднократно проверял канал "НАШ".

В сентябре 2021 года Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании его лицензии.

Впоследствии, в ноябре, видеохостинг YouTube частично заблокировал пророссийский ресурс.

Пророссийские каналы не исчезают, а лишь размножаются: смотрите видео