Водночас запровадження обмежень стосовно Мураєва, з яким пов'язують канал, не розглядатимуть.

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Питання санкцій проти телеканалу "НАШ" буде винесено на розгляд (РНБО – 24 канал),

– пишуть журналісти.

Раніше українські ЗМІ писали, що СБУ готує документи для внесення до санкційного списку телеканалу "НАШ". Служба безпеки фіксує на ньому випадки антиукраїнської пропаганди.

Що відомо про скандали з "НАШ"

Нацради з питань радіомовлення і телебачення неодноразово перевіряла канал "НАШ".

У вересні 2021 року Нацрада звернулася до суду з позовом про анулювання його ліцензії.

Згодом, у листопаді, відеохостинг YouTube частково заблокував проросійський ресурс.

Проросійські канали не зникають, а лиш розмножуються: дивіться відео