СНБО соберется уже 18 июня, – Арахамия

Давид Арахамия рассказал, что в эту пятницу, то есть 11 июня, Совет нацбезопасности и обороны не будет собираться на заседание. Чиновники встретятся чтобы обсудить самые актуальные вопросы, уже 18 июня.
Детали от Арахамии
О том, когда состоится заседание, рассказал глава фракции "Слуга народа" на пресс-конференции. Однако вопросы, которые будут обсуждать чиновники, нардеп не назвал.
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Всегда в пятницу. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет (заседание – 24 канал). На следующую (18 июня – 24 канал) готовится,
– рассказал чиновник.
Что известно о последнем заседании СНБО
Последний раз Совет нацбезопасности заседал 4 июня. Тогда чиновники обсудили ряд важных вопросов:
- охрана административной границы с временно оккупированным Крымом;
- углубление интеграции Украины в НАТО. Вопросы рассматривали тайно;
- выдворение 20 бывших чиновников с государственных дач в Пуще-Водице;
- отправка украинских миротворцев в Конго;
- законопроект о деолигархизации;
- ветераны АТО в санкционном списке
В то же время, вопрос по обеспечению украинцев качественной питьевой водой не рассматривали. Все потому, что президенту Владимиру Зеленскому не понравился доклад и его должны лучше подготовить к следующему заседанию.