СНБО соберется на заседание 23 февраля

Совет нацбезопасности и обороны Украины проведет заседание в среду, 23 февраля. Это происходит на фоне скандальных решений России относительно признания боевиков.

Эту информацию в комментарии "Украинской правде" подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что заседание должно начаться в 10:00.

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СНБО теперь работает 24 на 7

Накануне Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны перешел на работу "24 на 7". Такое решение там было принято сразу же после признания Россией боевиков. Чиновник объяснил, что все СНБО остаются на местах, ведь сейчас происходит отработка ряда важных документов.

Главное о заседании 21 февраля

После "легитимизации" Россией боевиков СНБО собрался на экстренное заседание. Данилов вышел к журналистам и объяснил, как будет работать Рада с учетом новых обстоятельств. Тогда ее члены обсудили ситуацию возле границ Украины и заслушали доклады, в частности – генпрокурора Венедиктовой.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина будет выполнять все свои обязательства перед жителями оккупированных территорий Донбасса.