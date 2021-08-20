СНБО ввел санкции против главаря боевиков Пушилина

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Наложенные ограничения будут касаться информационных ресурсов, которые боевик регистрирует на оккупированных территориях.

Решение о введении санкций против боевика приняли на заседании СНБО 20 августа. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Примечательно Под санкции СНБО попал главред "Страна.ua" Гужва, семья Шариев и ряд других

В Украине будут блокировать сайты Пушилина

По данным СНБО, Пушилин зарегистрировал несколько медиаресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Также боевик способствует "переоткрытию" сайтов, которые на территории Украины заблокированы.

О каких именно ресурсах идет речь, Данилов не уточнил.

Последние заявления боевика Пушилина:

16 июля 2021 года боевик заявил о намерении вступить в партию Владимира Путина "Единая Россия".

Недавно Денис Пушилин сказал, что возвращение Донбасса Украине невозможно. Тем самым террорист фактически подтвердил то, что боевики не собираются выполнять Минские соглашения.

20 августа 2021 года СНБО также ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача, главного редактора "Страна" Игоря Гужвы и пропагандистов Андрея и Ольги Шарий.