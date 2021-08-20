СНБО ввел санкции против главаря боевиков Пушилина
Источник:24 канал
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Наложенные ограничения будут касаться информационных ресурсов, которые боевик регистрирует на оккупированных территориях.
Решение о введении санкций против боевика приняли на заседании СНБО 20 августа. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
Примечательно Под санкции СНБО попал главред "Страна.ua" Гужва, семья Шариев и ряд других
В Украине будут блокировать сайты Пушилина
По данным СНБО, Пушилин зарегистрировал несколько медиаресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Также боевик способствует "переоткрытию" сайтов, которые на территории Украины заблокированы.
О каких именно ресурсах идет речь, Данилов не уточнил.Обратите внимание! 20 августа 2021 года СНБО также ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача, главного редактора "Страна" Игоря Гужвы и пропагандистов Андрея и Ольги Шарий.
Последние заявления боевика Пушилина:
- 16 июля 2021 года боевик заявил о намерении вступить в партию Владимира Путина "Единая Россия".
- Недавно Денис Пушилин сказал, что возвращение Донбасса Украине невозможно. Тем самым террорист фактически подтвердил то, что боевики не собираются выполнять Минские соглашения.