СНБО ввел санкции против людей, открывавших "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму

СНБО в среду, 10 ноября, ввел санкции против людей, открывавших "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму. Речь идет о 8 физических лицах. Из них 4 – граждане Никарагуа, а 4 – граждане России.

Никарагуа первой официально признала российскую оккупацию Крыма. В частности, государство открыло на территории полуострова так называемое дипломатическое представительство и назначило почетного консула.

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На церемонию открытия так называемого консульства прибыла даже посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

На должность почетного консула назначили скандального Олега Белавенцева – экс-представителя президента России Владимира Путина.

В 2014 году сразу после оккупации полуострова Белавенцев призвал украинских военных перейти на сторону России, а также сдать оккупантам оружие и боеприпасы.

Государство Никарагуа на постоянной основе отказывается голосовать за резолюцию ООН по признанию России страной-оккупантом.

Впоследствии Владимир Зеленский подал в парламент указ о введении санкций против Республики Никарагуа. Верховная Рада поддержала документ.

Кроме того, о необходимости введения санкций против Никарагуа сообщало Министерство иностранных дел Украины.