Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против пророссийского телеканала НАШ. Ограничения были введены на основании представления СБУ.

Чиновник отметил, что "материнская структура ресурса находится на Кипре". Об этом он сообщил во время брифинга по итогам состоявшегося 11 февраля заседания СНБО, информирует 24 канал.

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Знаете ли вы или нет, что вы отчасти киприоты. Именно против этой компании, которая является собственником, были введены санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ, которое было сделано. Меня неоднократно спрашивали о таких санкциях – я говорил: "Когда будут документы соответственно оформлены и предоставлены в Аппарат СНБО, тогда будут рассмотрены без задержки. Мы документы рассматриваем и выносим на решение Совета нацбезопасности,

– сказал Алексей Данилов.

Он проинформировал, что во время заседания 11 февраля санкции ввели против компаний:

"Наша Прага";

"НАШ 24";

"НАШ 365".

По его словам, также СНБО ввел ограничения в отношении Proteas House, расположенной на Кипре в городе Лимасол. Именно она является владелицей всех вышеупомянутых компаний.

Признаюсь, что вчера вечером впервые посмотрел ваш канал. Даже не знал, что существуете,

– ответил Алексей Данилов на вопрос журналистки "НАШего" о причинах санкций.

Под санции попала и строительная компания "Либертон Стар", уже находящаяся под ограничениями. Кроме этого, ООО "Витрина ТВ", зарегистрированное в Москве. Она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые запрещены на территории Украины.

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ": смотрите видео