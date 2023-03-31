В апреле снова будет идти снег: где ждать непогоду и мороз

Уже в субботу начнётся второй месяц весны. Впрочем, спешить прятать подальше теплые вещи не стоит. Синоптики предупреждают, что возможен снег и мороз.

Начало апреля будет характеризоваться как прохладное, неустойчивое и влажное. Об этом в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В каких областях еще возможен снег

"2 и 3 апреля временами дожди. В западных, северных, Винницкой, Черкасской области могут быть еще даже с мокрым снегом", – отметила Птуха.

Также синоптик подчеркнула, что чего-то очень аномального в этом нет. Конечно же, не каждый год в апреле наблюдается снег, однако, в целом это норма. Заметим, что сейчас синоптики не фиксируют сильных морозов в ближайшем будущем.

Согласно архивам Укргидрометцентра, даже в 20-х числах апреля в Киевской области наблюдались снегопады. В частности, мокрый снег. Конечно же, это кратковременно, – максимум двое суток, иногда даже пол дня. Однако заливы холода еще могут быть.

Средняя месячная температура прогнозируется в пределах 9 – 13 градусов тепла (в Карпатах +7…+8). Это немного, на 1 – 1,5 градуса, выше климатической нормы.

Когда в Украину вернется теплая погода

Незначительное потепление в Украине будет ощутимо уже 1 и 2 апреля. По прогнозу Укргидрометцентра температура воздуха в эти дни поднимется до +12 градусов днем, а ночью будет держаться на уровне +2–5 градусов.

Теплее всего – на Юге и на Западе, в этих регионах будет также достаточно солнечно. В то время как на Юге и Востоке облачно, ночью прогнозируют небольшой дождь.