Мощный снегопад накрыл Южную Африку: дороги заблокированы, люди застряли в автомобилях

Накануне Южную Африку накрыл сильный снегопад. В некоторых районах уже образовался почти двухметровый покров. Часть дорог заблокированы, люди застряли в автомобилях.

Об этом сообщили в Africa Facts Zone. В сети также показали фото и видео последствий мощного снегопада.

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Снегопад в ЮАР

Сильный снегопад накрыл Южную Африку. Улицы и машины засыпаны снегом.

ЮАР накрыл сильный снегопад / Фото Africa Facts Zone

На дорогах образовались огромные пробки. Из-за снегопада движение заблокировано. Люди застряли в автомобилях.

Из-за непогоды заблокированы дороги: смотрите видео

France24 пишет, что необычно сильный снегопад в субботу вызвал серьезные перебои на дорогах Южной Африки. Ключевое шоссе N3, соединяющее Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье, – одно из наиболее пострадавших. Чиновники сообщили, что несколько участков закрыты, даже объездные пути были непроездными.

Экстренные службы всю ночь работали над тем, чтобы добраться до людей в их транспортных средствах. Пока не понятно, сколько пострадавших и в каком они состоянии.

В ЮАР люди застряли в авто из-за снегопада

Правительство провинции Квазулу-Натал сообщил, что нескольким водителям, которые застряли, доставили одеяла и еду.

Грузовики были припаркованы на обочине дороги с пятницы, рассказал AFP офицер связи Корпорации управления дорожным движением.

Автобусы, курсирующие между провинциями, застряли на автозаправочных станциях около семи часов,

– рассказал Саймон Зване.

Автомобилист Мухаммад Гулам рассказал каналу Newzroom Afrika, что провел ночь в своей машине с детьми возле города Гарисмит, примерно в 270 километрах к юго-востоку от Йоханнесбурга.

Более 13 часов, запасов еды закончено, я не вижу, чтобы нам удалось уехать отсюда без помощника экстренного персонала,

– сказал мужчина.

По данным кампании по безопасности дорожного движения Arrive Alive, в некоторых районах выпало до двух метров (шесть футов) снега.

Между тем синоптики прогнозируют еще больше снега. Речь идет о втором высшем оранжевом предупреждении для нескольких регионов страны.

Это крайний случай,

– сообщил синоптик южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини.

Автомобилист Джастин Надасем Бейкер три часа ехал из Йоханнесбурга вместе со своей семьей в Варден, примерно в 50 километрах от Гарисмита.

"Это было три часа езды. Мы взволнованы. Прошло много-много лет с того времени, как мы видели снег", – рассказал мужчина AFP.