Про це повідомили в Africa Facts Zone. У мережі також показали фото і відео наслідків потужного снігопаду.

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Снігопад у ПАР

Сильний снігопад накрив Південну Африку. Вулиці й машини засипані снігом.

ПАР накрив сильний снігопад / Фото Africa Facts Zone

На дорогах утворилися величезні затори. Через снігопад рух заблокований. Люди застрягли в автомобілях.

Через негоду заблоковані дороги: дивіться відео

France24 пише, що незвичайно сильний снігопад у суботу спричинив серйозні перебої на дорогах Південної Африки. Ключове шосе N3, що з'єднує Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі, – одне з найбільш постраждалих. Чиновники повідомили, що кілька ділянок закриті, навіть об'їзні шляхи були непроїзними.

Екстрені служби всю ніч працювали над тим, аби дістатися до людей у ​​їхніх транспортних засобах. Поки не зрозуміло, скільки постраждалих і в якому вони стані.

У ПАР люди застрягли в авто через снігопад

Уряд провінції Квазулу-Наталь повідомив, що декільком водіям, які застрягли, доставили ковдри та їжу.

Вантажівки були припарковані на узбіччі дороги з п'ятниці, розповів AFP офіцер зв'язку Корпорації управління дорожнім рухом.

Автобуси, що курсують між провінціями, застрягли на автозаправних станціях близько семи годин,

– розповів Саймон Зване.

Автомобіліст Мухаммад Гулам розповів каналу Newzroom Afrika, що провів ніч у своїй машині з дітьми біля міста Гарісміт, приблизно за 270 кілометрів на південний схід від Йоганнесбурга.

Понад 13 годин, запасів їжі закінчено, я не бачу, щоб нам вдалося виїхати звідси без помічника екстреного персоналу,

— сказав чоловік.

За даними кампанії з безпеки дорожнього руху Arrive Alive, у деяких районах випало до двох метрів (шість футів) снігу.

Тим часом синоптики прогнозують ще більше снігу. Йдеться про друге найвище помаранчеве попередження для декількох регіонів країни.

Це крайній випадок,

– повідомив синоптик південноафриканської метеорологічної служби Лутандо Масіміні.

Автомобіліст Джастін Надасем Бейкер три години їхав з Йоганнесбурга разом зі своєю сім'єю до Вардена, приблизно за 50 кілометрів від Гарісміта.

"Це була три години їзди. Ми схвильовані. Минуло багато-багато років з того часу, як ми бачили сніг", – розповів чоловік AFP.