В каких областях в ближайшие дни будет идти снег
Источник:Укргидрометцентр
В следующие трое суток в части областей Украины снова ожидаются осадки. Уже известно, где будет идти снег.
Так, синоптики спрогнозировали, где ждать снега в пятницу, субботу и воскресенье. Также возможен дождь, передает 24 Канал.
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Где будет идти снег
В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в ближайшие трое суток. Синоптики отметили, что ночью и утром пятницы в западных и северных областях, а в субботу на Закарпатье и Прикарпатье туман.
16 февраля в северо-восточной части, ночью и в Киевской, Черкасской и Кировоградской, в выходные в западных областях, в воскресенье и в северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Также добавили, что ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Однако, Приазовье днем 16 февраля сильнее, в частности, местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Кстати, в восточных и Сумской областях ночью 1 – 7 мороза, днем около 0. Между тем на остальной территории Украины ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1 – 6 тепла, в Одесской области до +9. На выходных в западных областях даже 7 – 12 градусов тепла.
Ждать ли снега весной
- Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института рассказала, какая погода ожидается весной 2024 года.
- Отметила, что, по предварительным прогнозам, средняя за сезон температура воздуха и в отдельные весенние месяцы будет, вероятно, на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.
- Однако, то, что температура воздуха ожидается выше нормы, еще не значит, что не будет заморозков.
- "Арктические вторжения еще возможны. А при отрицательной температуре возможен и снег. Так что с зимой прощаться еще не стоит", – отметила Вера Балабух.