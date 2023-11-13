В каких областях Украины уже этой ночью будет идти снег

В Украине ощутимо похолодало. Кроме того, в выходные усилились ветер и дождь. Интересно, что уже ночью в части областей ожидается снег.

По прогнозу синоптиков, уже в ночь на 14 ноября в части регионов ожидается снег. Об этом пишет 24 Канал.

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Где ночью ожидается снег

В Укргидрометцентре отметили, что в понедельник без существенных осадков. Далее, 14 – 15 ноября в Украине временами пройдут умеренные дожди.

14 ноября ночью в западных областях с мокрым снегом,

– спрогнозировали синоптики.

Также добавили, что днем вторника на Западе порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Значительного тепла уже не будет. Впрочем, вероятно, кроме Карпат, пока без морозов.

"Температура ночью 0-7 градусов тепла, днем 4-11, в южных областях до 15 градусов. 14 – 15 ноября в северных областях 2 – 7 тепла", – отметили в Укргидрометцентре.

Кстати, в Карпатах снова пойдет мокрый снег. Ночью и днем там уже от 3 градусов мороза до 2 тепла.

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Прогноз погоды на 14 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

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