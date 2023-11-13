В каких областях Украины уже этой ночью будет идти снег
Источник:Укргидрометцентр
В Украине ощутимо похолодало. Кроме того, в выходные усилились ветер и дождь. Интересно, что уже ночью в части областей ожидается снег.
По прогнозу синоптиков, уже в ночь на 14 ноября в части регионов ожидается снег. Об этом пишет 24 Канал.
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Где ночью ожидается снег
В Укргидрометцентре отметили, что в понедельник без существенных осадков. Далее, 14 – 15 ноября в Украине временами пройдут умеренные дожди.
14 ноября ночью в западных областях с мокрым снегом,
– спрогнозировали синоптики.
Также добавили, что днем вторника на Западе порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Значительного тепла уже не будет. Впрочем, вероятно, кроме Карпат, пока без морозов.
"Температура ночью 0-7 градусов тепла, днем 4-11, в южных областях до 15 градусов. 14 – 15 ноября в северных областях 2 – 7 тепла", – отметили в Укргидрометцентре.
Кстати, в Карпатах снова пойдет мокрый снег. Ночью и днем там уже от 3 градусов мороза до 2 тепла.
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Прогноз погоды на 14 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра
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В Карпатах температура опустилась до -6 градусов
- К слову, 12 ноября на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, температура воздуха упала до 6 градусов мороза.
- Там ограничена видимость. На обнародованных кадрах видно, что на вершине лежит снег.
- Отметим, что впервые этой осенью Карпаты заснежило еще 8 октября. Фото "зимней сказки" можете просмотреть за этим ссылкой.