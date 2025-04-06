Днем медвежата грелись под солнцем, ночью все замело снегом: как изменилась погода в Карпатах

В воскресенье, 6 апреля, во многих регионах Украины выпал снег. Резкое похолодание наступило и в Карпатах.

О погоде в горах рассказали в Государственной пограничной службе Украины, передает 24 Канал. Ночью температура воздуха там опустилась до -10 градусов по Цельсию, бушевал ветер.

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"Зимняя сказка" в Карпатах

Пограничники рассказали, как еще вчера наткнулись на "классическую карпатскую идиллию" – двух медвежат, что возились в траве под теплым солнцем. Однако уже ночью все замело снегом.

Горы в этом регионе все же умеют удивлять. И любоваться этой зимней сказкой рекомендуем издалека или просто во время просмотра нашего видео,

– отметили в ГПСУ.

Пограничники показали изменение погоды в Карпатах: смотрите видео

К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что это похолодание нельзя назвать чрезвычайно аномальным. Однако резкое снижение температуры в апреле негативно повлияет на растения, в частности плодовые деревья, из-за теплой зимы и марта.