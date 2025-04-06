Про погоду в горах розповіли в Державній прикордонній службі України, передає 24 Канал. Уночі температура повітря там опустилася до -10 градусів за Цельсієм, вирував вітер.

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"Зимова казка" в Карпатах

Прикордонники розповіли, як іще вчора натрапили на "класичну карпатську ідилію" – двох ведмежат, що вовтузились у траві під теплим сонцем. Однак уже вночі все замело снігом.

Гори в цьому регіоні все ж вміють дивувати. Та милуватися цією зимовою казкою рекомендуємо здалеку або просто під час перегляду нашого відео,

– зазначили в ДПСУ.

Прикордонники показали зміну погоди в Карпатах: дивіться відео

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха наголосила, що це похолодання не можна назвати надзвичайно аномальним. Проте різке зниження температури у квітні негативно вплине на рослини, зокрема плодові дерева, через теплу зиму й березень.